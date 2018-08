Ecco la truffa dell'antenna dell'auto: già alcuni casi a Parma

Svitano l'antenna e poi ti fanno credere che l'antenna della tua auto si sia svitata da sola ed abbia colpito il loro specchietto, rompendolo. E' questa la nuova truffa, messa in atto da truffatori senza scrupoli: alcuni casi di truffa dello specchietto sono già avvenuti a Parma e provincia ma fortunatamente nessuno è cascato nell'inganno. Il sistema ideato dai malviventi è semplice: numerose truffe, per esempio nel reggiano, sono avvenute nei parcheggi dei supermercati. Il truffatore, che ha un'auto con lo specchietto rotto, segue la malcapitata vittima, intimando di fermarsi con gli abbaglianti. A quel punto il conducente consegna l'antenna alla vittima, sostenendo che dopo essersi svitata ha colpito lo specchietto. La richiesta successiva è di pagare una certa cifra per sistemare tutto, senza passare dall'assicurazione.