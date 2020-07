Affittano una casa al mare ma la trovano occupata: coppia di Felino truffata via internet

Avevano preparato tutto il necessario per trascorrere una settimana di relax al mare, dopo la fine del lockdown e dopo che finalmente erano riusciti ad incastrare le rispettive ferie. Una coppia di Felino, che è partita per Cesenatico dopo aver prenotato via internet - tramite un portale specializzato - un appartamento al mare, è stata vittima di una truffa: una volta arrivati infatti si sono accorti che all'interno dell'abitazione erano regolarmente presenti due persone.

Per i due felinesi, che aveva già pagato per l'affitto dell'alloggio e speravano di passare alcuni giorni nella località balneare, la vacanza si è trasformata in un incubo. Non sono hanno trovato l'appartamento occupato ma, per ora, non sono ancora riusciti ad avere indietro i soldi spesi. I due si sono rivolti ai carabinieri che stanno portando avanti le indagini per identificare i responsabili del raggiro telematico. Le indagini hanno accertato che le due persone che vivono all'interno dell'appartamento sono estranee alla truffa informatica.