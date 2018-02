Truffa cento persone vendendo elettrodomestici su e-Bay e guadagna 20 mila euro: 30enne denunciata

Pubblicava online le foto di numerosi elettrodomestici allo scopo di proporli in vendita agli ignari acquirenti, poi scriveva gli annunci sul noto portale di vendita e-Bay, sempre con profili diversi, che apriva e chiudeva subito dopo aver effettuato le truffe. Una donna di 30 anni, residente nella Bassa Est, è stata denunciata dai carabinieri di Colorno che, al termine di alcune indagini, sono riusciti ad identificarla come autrice di numerose truffe che hanno coinvolto circa cento persone e hanno fruttato un gruzzoletto di 20 mila euro. Le truffe online sono state messe a segno tra il luglio ed il dicembre del 2017: la donna, dopo aver pubblicato un annuncio per la vendita di forni, lavatrici, asciugatrici, frigoriferi a prezzi vantaggiosi, aggirava in sistema di pagamento tracciato di e-Bay inserendo l'indicazione di pagare con un bonifico bancario. Dopo il pagamento effettuato dagli acquirenti, spariva e non si faceva trovare: chiudeva l'account ed il conto corrente utilizzato per intascare il denaro. La 30enne, identificata in A.K. è stata denunciata per truffa; i militari sono riusciti a recuperare 1.500 euro.