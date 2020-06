"Devo controllare la presenza del Covid-19 nell'acqua": truffatore ruba oro e 2 mila euro ad una 80enne

Si è finto un tecnico che avrebbe dovuto verificare la presenza del Covid 19 nell'acqua ed è riuscito ad introdursi all'interno dell'abitazione di una donna di circa 80 anni, che vive a San Michele Tiorre, rubandole lcuni gioielli e 2 mila euro in contanti. Un truffatore, che non è ancora stato identificato dalle forze dell'ordine, ha agito nella tarda mattinata di martedì all'interno del territorio del comune di Felino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo ha approfittato dell'emergenza sanitaria per colpire una vittima anziana ed indifesa: dopo aver suonato al campanello infatti ha detto di essere un tecnico - aveva con sè anche un'apparecchiatura portatile - e che doveva entrare in casa per escludere la presenza del virus. La donna, suggestionata dalle sue parole, lo ha fatto entrare. Il truffatore si è aggirato in tutte le stanze ed è riuscito a trovare alcuni monili d'oro e 2 mila euro in contanti. I carabinieri di Sala Baganza, arrivati sul posto dopo la chiamata dell'anziana, hanno avviato le indagini per identificare il malvivente.