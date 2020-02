Truffa del finto incidente, raggirata 80enne di Fidenza: malvivente fugge con 500 euro

La tecnica è quella già sperimentata dai truffatori in tantissimi altri casi. Telefonare alla vitttima, quasi sempre molto anziana, fingersi un avvocato e dire che il figlio ha fatto un incidente stradale: chiedere soldi in contanti per evitare che la persona, che sarebbe responsabile dell'inesistente scontro, finisca in galera. L'ennesima truffa è organizzata da un truffatore nei confronti di una donna 80enne che vive in via Esperanto a Fidenza, nel quartiere Luce. Un uomo l'ha chiamata al telefono, dicendo che il nipote - di cui ha fatto il nome esatto - era rimasto coinvolto in un incidente e che avrebbe dovuto pagare subito migliaia di euro per evitare conseguenze spiacevoli. Dopo pochi minuti un uomo di mezza età - forse la stessa persona che aveva chiamato - si è presentato alla porta della sua abitazione per prendere i soldi e i gioielli in oro.

L'anziana, nel frattempo, aveva avvertito una vicina che ha cercato - senza successo - di mettersi in contatto con il nipote. Quando c'è riuscita ha avvertito l'anziana che non ha consegnato i gioielli in oro al truffatore. Il malvivente però aveva già preso i 500 euro della donna, riuscendo a scappare in auto in direzione via Emilia. I carabinieri, che si sono recati sul posto per un sopralluogo, stanno indagando. L'indicazione è sempre quella, in casi come questo, di avvertire subito le forze dell'ordine, per bloccare in questo modo le attività del truffatore e di tenersi in contatto con i vicini di casa, per evitare che sconosciuti possano entrare all'interno dei condomini se rappresentano potenzialmente una minaccia.