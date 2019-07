Truffa dello specchietto: coppia denunciata a Soragna

Sono stati individuati dalle telecamere del sistema di videosorveglianza del comune di Soragna a bordo di un'auto, già utilizzata in passato per realizzare la cosidetta 'truffa dello specchietto'. Due persone, marito e moglie di origine siciliana, sono state segnalate in Questura e a loro carico verrà emesso un foglio di via obbligatorio dal comune di Soragna. La truffa dello specchietto, un metodo utilizzato molto spesso per truffare ignari cittadini, consiste nel simulare un incidente stradale e la rottura dello specchietto per chiedere poi i soldi del rimborso alla vittima.