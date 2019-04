Finto vaglia postale, casi anche a Parma: donna sventa una truffa

Si è accorta di alcune anonalie e ha fatto saltare l'affare per la vendita della sua auto. Una donna parmigiana ha sventato una truffa nei suoi confronti, messa in atto da un finto acquirente che l'aveva contattata fingendosi un professionista del settore. La truffa del finto vaglia postale arriva anche a Parma: le associazioni dei consumatori hanno registrato alcuni casi anche nella nostra città. In particolare la donna, che aveva messo online l'annuncio per vendere l'auto è stata contattata da un uomo che ha proposto di versare un anticipo sulla cifra concordata per la vendita. In un primo momento ha detto che avrebbe fatto un bonifico, in un secondo momento invece ha parlato di una vaglia postale, per il quale avrebbe dato un codice alla donna. La parmigiana ha verificato che la procedura per il vaglia non era quella corretta ed ha fatto saltare l'affare. Il truffatore si è reso irreperibile al telefono dopo che la donna lo aveva chiamato per chiedere spiegazioni.