Truffano una 48enne conosciuta su un sito di incontri chiedendo 25 mila euro a suo nome: due denunce

Hanno raggirato e truffato una donna parmigiana di 48 anni, conosciuta su un sito di incontri online: due persone, una donna di 27 anni e un uomo di 49 anni sono state denunciate per truffa in concorso, falsità materiale e sostituzione di persona. I due, dopo aver conosciuto la donna sul sito Nirvan, hanno utilizzato i suoi documenti per richiedere alcuni prestiti, facendosi consegnare circa 25 mila euro. La donna, dopo aver ricevuto varie ingiunzioni di pagamento, si è accorta di essere stata truffata e si è rivolta ai carabinieri di Parma. I militari, dopo aver svolto alcune veloci indagini, sono riusciti a risalire all'identità dei due truffatori, che si erano finti segretaria ed avvocato della donna, e li hanno denunciati.