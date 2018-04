Truffatore vende un Bimbi online: 47enne parmigiano raggirato per 850 euro

Un truffatore di 21 anni ha cercato di vendere un robot da cucina, un Bimbi, ad un 47enne parmigiano che è caduto nel tranello: il giovane è riuscito a scucirli 850 euro ma è stato identificato e denunciato dai carabinieri. Nei giorni scorsi infatti i militari della stazione Oltretorrente, dopo essere stati avvertiti dalla vittima della truffa, hanno portato avanti le indagini e sono arrivati all'individuazione del truffatore, un ragazzo residente a Francavilla a Mare. Il malvivente, che ha alle spalle precedenti per trufffa, ha utilizzato la carta di credito e l'identità di una seconda persona che aveva cercato di truffare per mettere a segno un nuovo colpo. In questo caso, dopo aver messo l'annuncio online per la vendita di un Robot da cucina, ovviamente inesistente, era riuscito a scucire 850 euro ad un parmigiano, che si è rivolto poi ai militari. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma.