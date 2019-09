Aggressione choc in centro, tunisino minaccia un filippino e pesta a sangue i due ragazzi che lo difendono: arrestato

Ha seminato il panico nel centro storico di Parma nella notte tra sabato 21 e domenica 22 settembre, pestando a sangue tre giovani, colpendoli con calci e pugni ed una bottiglia di vetro. Tanta paura in via Repubblica per un 19enne tunisino, le cui iniziali sono G.M., richiedente asilo e in regola con il permesso di soggiorno, che è stato bloccato dagli agenti delle Volanti ed arrestato per lesioni aggravate in concorso e resistenza a pubblico ufficiale e che ora si trova nelle camere di sicurezza della Questura di Parma, in attesa del processo per direttissima, che si svolgerà oggi lunedì 23 settembre.

Al pestaggio hanno partecipato anche altre due persone che sono però riuscite a scappare. I tre ragazzi aggrediti sono stati medicati al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma ed hanno avuto prognosi di 10 e 5 giorni. Secondo la ricostruzione dei testimoni tutto sarebbe iniziato con le minacce, con tanto di bottiglia di vetro, da parte del giovane tunisino nei confronti di due giovani a bordo di uno scooter. Dopo il primo episodio il 19enne avrebbe picchiato, preso per il collo e a schiaffi un giovane filippino, apparentemente senza alcun motivo.

Due giovani che stavano passando in via Repubblica, che saranno poi le altre due vittime, hanno visto la scena, hanno chiamato la polizia e sono intervenuti direttamente a difesa del giovane filippino: il tunisino però, aiutato da due complici, hanno pestato a sangue i due cugini, con calci e pugni. All'arrivo delle Volanti il 19enne, che ha alle spalle alcuni reaticontro la persona, ha continuato a picchiari i due ragazzi. I poliziotti sono riusciti a fermarlo e ad ammanettarlo: per lui è scattato l'arresto per concorso in lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. I suoi complici sono riusciti a scappare: la polizia li sta cercando.