Turista 24enne aggredita a Fornovo, mascella rotta: spunta l'ipotesi della tentata violenza sessuale

La turista americana di 24 anni aggredita nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 luglio a Fornovo, mentre stava dormendo sul Lungotaro, ha riportato la frattura della mascella, in seguito ai colpi sferrati da un uomo, che deve ancora essere identificato. La notizia dell'aggressione nei confronti della giovane donna, vista da alcuni testimoni che sono usciti da un ristorante ed hanno chiamato i soccorritori del 118, si è diffusa in paese ed ha provocato sgomento e preoccupazione. Una delle ipotesi più probabili, ancora al vaglio degli inquirenti che stanno indagando a 360 gradi sulla vicenda, è quella della tentata violenza sessuale. Secondo questa ricostruzione la ragazza sarebbe stata avvicinata da uno sconosciuto: lei stava dormendo e lui avrebbe cercato di aggredirla per poi abusare di lei. L'aggressore è scappato ma la donna ha riportato diverse ferite, tra cui appunto la frattura della mascella.