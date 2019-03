Ubriaca prende a bottigliate l'amico per gelosia, poi tira pugni ai carabinieri e danneggia l'auto: 30enne in manette

Dopo una nottata in discoteca al Sabor de Brasil ha aggredito l'amico a bottigliate per gelosia, poi anche i carabinieri, dopo avergli chiamati fingendo di essere stata rapita e segregata in casa da sconosciuti. Una giovane brasiliana di 30 anni è stata protagonista di un episodio che si è concluso con il suo arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Tutto è nato da una serata ad alto tasso alcolico all'interno di un locale di Parma. La donna, residente a Misano Adriativo e con qualche precedente per spaccio di droga, è arrivata a Parma per andare a ballare con un amico brasiliano che vive a Parma.

Durante la serata i due bevono tanto: ad un certo punto l'uomo inizia a ballare con un'altra donna. La 30enne a quel punto lo lascia in discoteva e se ne va. Il mattino del giorno dopo i due si incontrano per fare colazione all'interno di un bar di via Emilio Lepido: subito dopo averlo visto la giovane ha iniziato a prendere a bottigliate il suo amico, accusandolo di aver ballato con un'altra donna, durante la nottata, al Sabor de Brasil.

Il giovane aggredito si rifugia nel bagno del locale, che chiude a chiave per paura di essere picchiato di nuovo. La donna, ancora visibilmente ubriaca per l'alcool della sera prima, chiama i carabinieri dicendo di essere stata aggredita e segregata in uno stanzino da uno sconosciuto. I militari cercano di richiamare il numero per una verifica ma non risponde nessuno: dopo aver localizzato la chiamata vanno sul posto. La donna accoglie i carabinieri con diversi insulti.

Dopo aver verificato la situazione ed aver parlato con la barista, che ha confermato la versione dell'uomo, ancora chiuso in bagno per paura, i carabinieri cercando di identificare la giovane, che però risponde con un'aggressione anche nei loro confronti. Dopo essersi liberata dalle manette infatti ha sferrato un pugno ad un militare e ne ha colpiti altri due nelle parti intime. A quel punto la giovane è stata bloccata ed atterrata dai carabinieri, che l'hanno arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. La donna ha anche danneggiato la pattuglia, giunta sul posto come rinforzo alla prima auto dei carabinieri.