Ubriachi all'ora dell'aperitivo, denunciati tre automobilisti: tasso alcolemico di 1.5

Ubriachi all'ora dell'aperitivo alcuni automobilisti si sono messi lo stesso in strada, mettendosi alla guida della propria auto. Nel tardo pomeriggio di ieri i carabinieri, che sono stati impegnati in un servizio di controllo in strada lungo i viali cittadini, hanno fermato diversi automobilisti. Tra i fermati anche tre persone, un italiano, un brasiliano e un uomo originario del Camerum: tutti avevano un tasso alcolemico al di sopra della soglia consentita, da 0.8 e fino a 1.5, un tasso tre volte superiore a quello previsto per legge. Tutti e tre sono stati denunciati per guida in stato di ebrezza.