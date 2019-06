Ubriachi dimenticano il bagaglio in stazione e cercano di scendere dal treno in corsa: denunciati

Hanno tentato di scendere dal treno in corsa per recuperare i bagagli che avevano dimenticato in stazione a Parma, poi hanno aggredito gli agenti della polizia ferroviaria di Fidenza ed uno di loro due si è anche seduto sui binari per non far partire il treno. Due cittadini polacchi di 63 e 56 anni sono stati bloccati dai poliziotti e denunciati per interruzione di pubblico servizio e resistenza a Pubblico Ufficiale. L'episodio si è verificato nella giornata di ieri: i due passeggeri, completamente ubriachi, hanno dimenticato i loro bagagli alla stazione di Parma e sono saliti sul treno in direzione Milano. Dopo che il treno era già partito hanno tentato di scendere dal convoglio per recuperare le valigie. Dopo aver aggredito il capotreno a bordo del mezzo i due hanno spintonato gli agenti della polizia Ferroviaria di Fidenza, giunti sul posto dopo una segnalazione. Uno di loro due, il 63enne, si è anche seduto sui binari per impedire la partenza del treno. Dopo essere stato preso di peso dai poliziotti è stato portato all'Ospedale Maggiore. Entrambi i polacchi sono autisti di autobus.