Ubriachi e drogati alla guida, denunciati tre giovani: patenti ritirate 

Nel corso della settimana appena trascorsa gli agenti della polizia Stradale di Parma hanno effettuato numerosi controlli in strada, finalizzati alla prevenzione degli incidenti stradali, dovuto alla guida sotto l'effetto di alcool e di sostanze stupefacenti. I posti di blocco sono stati organizzati nelle ore serali, anche in occasione dei due grandi concerti che si sono svolti in Cittadella. Due giovani, trovati con un tasso alcolemico di 0,8, sono stati denunciati per guida in stato di ebrezza mentre un terzo giovane, fermato mentre guidava sotto effetto di droga, è stato denunciato per guida sotto gli effetti di sostanze stupefacenti. Per tutti e tre è scattato il ritiro della patente di guida. Nei posti di controllo, oltre a personale della polizia Stradale erano presenti un medico della Polizia di Stato ed un infermiere, questo per poter svolgere tecnicamente tutti i controlli del caso, ovvero sia gli alcoltest che i controlli antidroga. E' stata controllata anche la presenza delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini. In totale sono stati controllati 23 veicoli: ben 18 conducenti erano senza cinture di sicurezza e sono stati sanzionati