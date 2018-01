Ubriaco si addormenta dentro il Mc Donald's: 52enne svegliato dai carabinieri e denunciato

Si è addormentato all'interno del Mc Donald's di via Emilio Lepido a Parma dopo aver esagerato con l'alcool. Un muratore di 52 anni, con la fedina penale pulito e senza nessun precedente, è arrivato all'interno del locale e, dopo aver alzato troppo il gomito, si è messo a dormire ed è caduto in un sonno profondissimo. Un lavoratore del Mc Donald's, assistendo alla scena, ha cercato come prima cosa di svegliarlo ma i suoi tentativi non sono andati a buon fine. Ad un certo punto ha deciso di chiamare i carabinieri. Quando i militari sono arrivati sul posto l'uomo stava ancora dormendo e non dava segni di risveglio. Dopo vari tentativi i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile sono riusciti a svegliare il muratore che si è rifiutato di consegnare ai militari i suoi documenti. Per questo comportamento è stato denunciato per rifiuto delle generalità.