Ubriaco aggredisce i passanti in centro e spintona i poliziotti: denunciato 27enne

Era completamente ubriaco nonostante fossero passate da poco le 11 di mattina. Un 27enne ivoriano è stato fermato dai poliziotti delle Volanti e portato in Questura dopo un episodio movimentato che lo ha visto coinvolto. L'uomo, sotto gli effetti dell'alcool, ha iniziato ad insultare alcuni passanti senza motivo mentre si trovava in via Garibaldi. Ad un certo punto qualcuno ha deciso di chiamare il 113 e sul posto sono arrivati alcuni poliziotti. Il 27enne non si è calmato ma ha insultato e minacciato anche gli agenti, arrivando anche a spintonarli. Portato in Questura è stato denunciato per minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane ha numerosi precedenti per rissa, rapina e porto d'armi.