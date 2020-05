Ubriaco brandisce una catena di 8 metri contro i passanti: giovane arrestato

Si trovava in strada, in uno stato di alterazione psicofisica, e stava brandendo una catena di 8 metri contro i passanti. I poliziotti delle Volanti della Questura di Parma sono riusciti a fermare un giovane ivoriano: dopo averlo bloccato con qualche difficoltà lo hanno arrestato. In tasca aveva anche un piccolo quantitativo di marijuana. L'episodio è avvenuto nella giornata di ieri, venerdì 15 maggio, nel corso di alcuni controlli contro la presenza degli spacciatori e per contrastare la criminalità.

