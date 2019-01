Ubriaco con una bottiglia di birra rotta in mano minaccia i passanti in via Verdi: latitante 41enne arrestato

Si trovava davanti all'ingresso del supermercato Simply di via Verdi in evidente stato di alterazione da sostanze alcoliche: un nigeriano di 41 anni è stato fermato dai poliziotti delle Volanti che si trovavano in zona per effettuare una serie di controlli nella zona centrale della città. Erano le 15 di ieri, domenica 6 gennaio: l'uomo aveva appena finito di litigare e di minacciare l'addetto alla sicurezza del supermercato che, visto il suo stato, li aveva impedito di entrare all'interno dell'edificio, allo scopo di evitare problemi. Il 41enne aveva anche in mano una bottiglia di birra rotta, che utilizzava come minaccia ai passanti e allo stesso dipendente della struttura commerciale. Dopo essere stato portato in Questura per l'identificazione per lui sono scattate le manette: era infatti destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dalla Procura di Genova in seguito ad una condanna per spaccio e al non rispetto del divieto di dimora nella città ligure. Oltre all'arresto il 41enne è stato anche denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere.

