Ubriaco contromano in viale Piacenza: 41enne denunciato

È stato fermato dai carabinieri nella notte tra il 29 ed il 30 aprile in viale Piacenza mentre percorreva la strada contromano a bordo della sua auto. Un 41enne è finito nei guai. Dopo alcune segnalazioni i militari sono intervenuti e ed hanno scongiurato una situazione di estremo pericolo. I controlli con l'etilometro hanno rivelato che l'automobilista aveva un tasso alcolemico oltre il limite: per il conducente è scattata una denuncia per guida in stato di ebrezza.