Ubriaco e svestito prende a calci le auto in via Corsi: denunciato 21enne

Lo hanno visto in strada, svestito, mentre stava danneggiando alcune auto parcheggiate in via Corso Corsi. Alcuni residenti hanno chiamato la polizia per un giovane che è stato poi fermato. Gli agenti sono arrivati e hanno assistito alla scena: il ragazzo, poi identificato in un 21enne di origine somala, è stato portato in Questura e denunciato per danneggiamento. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118.