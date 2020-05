Ubriaco, esce fuori strada e rimane illeso: vivo per miracolo un ragazzo di vent'anni

Nella serata di martedì 19 maggio, intorno alle 21:00 un passante ha notato un'auto uscita fuori strada nei pressi del mulino Soncini in Sorbolo Mezzani. Immediata la chiamata ai carabinieri che, portatisi sul posto, hanno rinvenuto all'interno di essa un ragazzo di 20 anni, cittadino marocchino, in evidente stato di alterazione psicofisica. Il passeggero è stato soccorso e trasportato presso ospedale di Parma non in pericolo di vita per gli accertamenti del caso. Nella manovra che lo ha portato fuori strada, il ragazzo ha causato un danno ad un palo della Telecom immediatamente riparato da una squadra intervenuta sul posto.

