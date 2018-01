Ubriaco minaccia i clienti di 'Los Cornettos' con bottiglie di vetro: poi le scaraventa contro la vetrata

Senza alcun apparente motivo, se non la dose eccessiva di alcool che aveva assunto durante la serata, un 28enne residente a Traversetolo ha seminato il panico in via d'Azeglio nella tarda serata di ieri, 19 gennaio. Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine un giovane si è introdotto all'interno del locale Los Cornettos nell'orario di apertura ed ha iniziato a minacciare i clienti con alcune bottiglie rotte: l'uomo ha puntato direttamente le bottiglie contro il volto di alcune persone. A quel punto il proprietario ha reagito ed ha inviato l'uomo ad allontanarsi dal locale. Poco più tardi, verso l'una e trenta, lo stesso giovane è tornato nei pressi del locale, ha preso alcune bottiglie di vetro ed ha iniziato a scagliarle contro la vetrata del locale. Dopo aver fatto questo gesto è scappato, inseguito dal proprietario. Sul posto sono arrivati i poliziotti delle volanti che hanno bloccato l'uomo che, nel momento del contatto con le forze dell'ordine, ha picchiato gli agenti con calci e pugni: il 28enne, le cui iniziali sono E.G.M. è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, minacce aggravate e danneggiamento aggravato.