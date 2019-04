Ubriaco minaccia i passanti con una bottiglia rotta e picchia i poliziotti: 29enne arrestato

Ubriaco ha scatenato il caos nel centro di Parma ieri pomeriggio. Un 29enne nigeriano, con alcuni precedenti alle spalle, ha prima minacciato i passanti con una bottiglia rotta, poi ha insultato e picchiato con calci e pugni i poliziotti, prendendosela poi anche con la strumentazione per il rilevamento delle impronte digitali. L'allarme è scattato dopo la segnalazione di un cittadino, che si trovava in centro con la famiglia. Sul posto sono arrivati subito i poliziotti che hanno cercato di fermare il giovane, in preda ai fumi dell'alcool e con una bottiglia rotta in mano, che stava agitando contro alcuni passanti. L'uomo, un nigeriano di 29 anni, dopo aver insultato in lingua inglese la polizia e tutte le istituzioni ha sferrato calci e pugni agli agenti, che lo hanno poi bloccato ed arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per vilipendio alle Istituzioni, tentato danneggiato aggravato e rifiuto delle generalità.