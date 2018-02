Insulta, minaccia i poliziotti con una bottiglia di birra e li spintona: denunciato

Ha probabilmente alzato troppo il gomito ed esagerato con le bevande alcoliche nel corso della serata, poi è diventato molesto con il proprietario e con gli altri clienti. Nella serata di ieri il gestore di un bar di via d'Azeglio ha chiamato i poliziiotti per cercare di arginare e mettere fine al comportamento di un giovane, poi identificato in C.L, pregiudicato con alle spalle alcuni precedenti. Quando gli agenti sono arrivati il giovane, invece che calmarsi, si è agitato ulteriormente ed ha minacciato gli uomini della Questura con una bottiglia di birra. Oltre a ciò ha anche spinto i poliziotti, dopo averli insultati. L'uomo è stato identificato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, minacce aggravate ed oltraggio.