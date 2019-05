Ubriaco minaccia i poliziotti e insulta Salvini in un bar: "Io vi uccido tutti": 30enne denunciato

Si trovava all'interno di un bar di Parma e nonostante fosse mattina aveva già alzato troppo il gomito. Un giovane 30enne di origine marocchina, che si trovava in compagnia di un altro giovane di 31 anni, sempre marocchino, è stato denunciato per una serie di reati dai poliziotti delle Volanti, che sono stati allertati per i comportamenti molesti dei due ragazzi ai danni degli altri clienti del bar. Appena arrivati sul posto gli agenti hanno notato il giovane che, ubriaco, prima li ha insultati e poi minacciati di morte: "Maiali maledetti, io non ho paura di voi, se non mi lasciate stare io vi uccido tutti", insultando poi anche il Ministro dell'Interno Matteo Salvini. I poliziotti lo hanno identificato e denunciato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, oltraggio, vilipendio alla Repubblica, agli organi costituzionali e alle forze armate. Per lui è scattato anche il foglio di via da Parma: il 30enne, senza documenti, ha precedenti per reati contro il patrimonio e la persona. Il 31enne, già gravato da ordini di espulsione non rispettati e con precedenti per furti e danneggiamenti, è stato espulso ed imbarcato forzatamente su un volo in direzione Marocco.