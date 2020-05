Ubriaco minaccia il titolare di un negozio, poi prende a calci i poliziotti: 38enne in manette 

Si trovava di fronte ad un bar tabaccheria di via Langhirano a Parma e, dopo aver alzato troppo il gomito, ha iniziato a minacciare il titolare. Un 38enne parmigiano si è reso protagonista di una movimentata vicenda che si è svolta nel pomeriggio di mercoledì 20 maggio, verso le ore 19. Il proprietario ha chiamato i poliziotti, che si sono recati sul posto per cercare di riportare alla calma l'uomo, che si trovava al bar con quattro amici e stava bevendo alcune birre.

La reazione del 38enne all'arrivo della polizia è stata violenta: dopo aver negato le sue responsabilità ha iniziato ad insultare gli agenti ed ha cercato di colpirli con una testata. Ad un certo punto è riuscito anche a prendere a calci i poliziotti: è stato bloccato e perquisito. In tasca aveva un cavatappi professionale a doppia leva lungo 17 centimetri. L'uomo è stato arrestato per oltraggio e minacce a pubblico ufficiale ed è stato denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere.

