"A casa ho una pistola e faccio un casino", 37enne molesta i clienti della Coop e aggredisce i poliziotti: denunciato

Chiedeva l'elemosina da tempo davanti al supermercato Coop di via Montanara, spesso molestando ed infastidendo i clienti anziani dell'esercizio commerciale. Il comportamento molesto di un uomo di 37 anni era stato recentemente segnalato dai cittadini agli agenti della Questura di Parma durante un banchetto contro la violenza sulle donne, che era stato allestito in via Montanara.

Gli uomini delle Volanti ieri pomeriggio hanno deciso di intervenire in quartiere per verificare la situazione: al loro arrivo il 37enne, visibilmente ubriaco, stava chiedendo soldi in modo molesto ad una coppia di anziani. I poliziotti hanno allontanato l'uomo e poi sono entrati all'interno del supermercato ed hanno chiesto informazioni: la direttrice del market ha descritto la situazione, dicendo che il 37enne, spesso ubriaco, infastidiva i clienti anziani e entrava all'interno della Coop chiedendo da bere. I poliziotti sono usciti ed hanno trovato la stessa persona che stava chiedendo i soldi ad altri due anziani.

Il 37enne ha reagito ed ha iniziato a insultare i poliziotti e a minacciarli, pronunciando frasi come: "A casa ho una beretta e faccio un gran casino". Dagli insulti si è passati alle spinte nei confronti degli agenti: a quel punto l'uomo è stato bloccato dai poliziotti che lo hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per ubriachezza molesta.