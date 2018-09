Ubriaco non si ferma al posto di blocco, inseguimento in viale Mentana: 27enne denunciato

Ha visto l'auto dei carabinieri in viale Mentana ad un posto di blocco ed ha accelerato, non fermandosi all'alt dei militari: un 27enne albanese è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. Erano da poco passate le 18.30 di ieri, domenica 16 settembre, quando il conducente dell'auto ha deciso di procedere nella marcia. Ne è nato un inseguimento, che si è concluso in via Dalmazia: l'auto che non si è fermata ha tamponato un'auto in sosta. A quel punto i militari hanno controllato l'uomo alla guida che aveva un tasso alcolemico di 1.19 e un piccolo quantitativo di marijuana in macchina. Per lui è scattata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e una per guida in stato di ebbrezza: la patente gli è stata ritirata.