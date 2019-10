Ubriaco pestava a sangue la moglie davanti ai figli: 50enne arrestato

Picchiava e maltrattava la moglie, anche davanti ai figli e spesso le sue violenze erano messe in atto dopo l'abuso di alcolici. Un cittadino albanese di 50 anni, da anni in Italia, è stato arrestato dai carabinieri di Sala Baganza che hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip della Procura della Repubblica di Parma. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, che hanno effettuato le indagini sotto il coordinamento della Procura, l'uomo si presentava a casa spesso ubriaco e picchiava la donna: i maltrattamenti ed i pestaggi sarebbero avvenuti anche davanti ai figli della coppia. Dopo aver subito per anni i comportamenti violenti del marito la donna, anche lei di origine albanese, ha deciso di denunciarlo e di raccontare tutta la storia ai carabinieri.