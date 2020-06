Ubriaco rovescia i cassonetti e tenta di aggredire i carabinieri: arrestato 30enne moldavo

Dopo aver alzato un pò il gomito ha iniziato a rovesciare e a danneggiare i cassonetti che si trovano nell'area verde di via Verona, nel quartiere San Leonardo. Poi, all'arrivo dei carabinieri - chiamati da alcuni residenti che si erano accorti del rumore proveniente dal parco - ha cercato di aggredirli ma è stato bloccato ed arrestato per resistenza continuata a pubblico ufficiale. E' questa la vicenda che si è verificata qualche notte fa a Parma. Complice l'abuso di alcol infatti un 30enne moldavo, che era in compagnia di un conoscente nell'area verde di via Verona, ha perso il controllo ed ha iniziato a scaraventare a terra i cassonetti. A quel punto qualche residente ha avvertito il 112: una pattuglia del Nucleo Radiomobile è arrivata sul posto per cercare di riportare la situazione alla normalità. Il 30enne ha reagito con violenza al controllo ed è stato poi immobilizzato da quattro militari. A quel punto per lui sono scattate le manette.

