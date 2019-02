Ubriaco torna al bar con una spranga per affrontare i rivali: fermato dai carabinieri

Grave episodio domenica sera all'interno di un locale multietnico di Fidenza, in via Cavour. La serata stava proseguendo tranquilla quando ad un certo punto uno degli avventori, un uomo straniero di mezza età, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo avrebbe iniziato una discussione con altre persone, per futili motivi. Dopo essersi allontanato dal locale, già visibilmente ubriaco, è tornato con una spranga, che era andato a recuperare con l'obiettivo di farsi valere durante la lite. Sul posto, al suo ritorno, ha trovato i carabinieri che, nel frattempo, erano stati avvisati della situazione. L'uomo è stato bloccato e poi denunciato per possesso di arma impropria. La lite così è terminata ma rimane il problema della sicurezza in via Cavour. La consigliere di Forza Italia Francesca Gambarini ha sollevato il problema in Consiglio comunale.