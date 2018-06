Ufficio Immigrazione: tre espulsioni con allontanamento alla frontiera in una settimana

L'Ufficio Immigrazione della Questura di Parma ha eseguito tre espulsioni con accompagnamento coatto alla frontiera nell'ultima settimana. Il 5 giugno è stato espulso K.M, un cittadino guineiano accompagnato alla frontiera aerea di Milano Malpensa, che risultava gravato da numerose condanne per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, nonché da numerosi precedenti di polizia. Il 7 giugno invece è stato esplulso H.D., un giovane cittadino albanese anch’egli gravato da numerosi pendenti di polizia e da una condanna emessa per furto in abitazione. L'epulsione è toccata anche al cittadino moldavo D.A, avente a proprio carico numerosi pregiudizi di polizia e diverse condanne per reati contro il patrimonio. L'Ufficio Immigrazione ha rintracciato sul territorio italiano le tre persone: in due casi i giovani sono stati presi all'interno delle proprie abitazioni.