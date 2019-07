Un etto di hashish nei calzini: arrestato un 35enne di Fidenza

Un 35enne marocchino, residente a Fidenza, è finito in manette dopo essere stato fermato a Piacenza a bordo di una Opel Astra, dai carabinieri di Ribergaro: nei calzini aveva un panetto di hashish. Per il giovane, fermato mentre era insieme ad una donna, sono scattate le manette per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio; la ragazza che era con lui, una italo-marocchina di 31, è stata denunciata.

I due sono stati fermati in via Colombo, a bordo di una Opel Astra, durante i controlli antidroga predisposti dai carabinieri in tutta la provincia. I carabinieri hanno perquisito l’auto e i due e dai calzini dell’uomo è spuntato il panetto di hascisc. Il 16 luglio, il 35enne, che è incensurato, lavora e vive a Fidenza, è stato processato per direttissima davanti al giudice Sonia Caravelli e al pm Antonio Rubino. Per il giovane, che è sposato e la moglie si trova in Marocco, è stato disposto l’obbligo di firma a Fidenza. L’udienza è stata poi rinviata.

Davanti al giudice lui si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il pubblico ministero Antonio Rubino ha chiesto per il 35enne l’obbligo di dimora, il divieto di uscire nelle ore notturne e quello di venire a Piacenza. Il difensore, l’avvocato Marianna Lauria che assiste anche la giovane denunciata, ha chiesto l’obbligo di firma anche perché il marocchino ha un lavoro ed è incensurato. Il giudice ha accolto quest’ultima richiesta disponendo l’obbligo di firma.