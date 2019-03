Un po' di Parma a Parigi: la Pizzarotti costruisce la nuova Metrò

Alla Pizzarotti il nuovo metrò di Parigi: l'azienda di Parma si aggiudica il sesto lotto portando il valore delle commesse a 1,2 miliardi di euro di euro. La notizia, comparsa sul Corriere della Sera, è testimonianza di una leadership rinforzata e attiva sul piano edilizio e non solo della multinazionale. La Pizzarotti realizzerà il primo lotto della linea 17 Nord, un contratto che vale 439 milioni di euro. L'azienda si è aggiudicata sei lotti.

Il progetto mira a dara ancora più forza alla linea metropolitana parigina (terza in europa dopo Londra e Madrid) che conta già 303 stazioni, 16 linee, 4,5 milioni di passegeri ogni giorno. E' stato scelto un nome che vuole riportare la capitale francese a respirare aria di grandeur: Grand Paris Express richiama un senso di magnificenza che si esprime in un un totale di 30 miliardi di euro per uno dei progetti più grandi del mondo per quanto rigurda la mobilità eco sostenibile.