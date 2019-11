Un uomo minaccia di lanciarsi dal viadotto: fermato all'altezza di Fontevivo

Mattinata di agitazione sulla A1. Un uomo ha minacciato di compiere un gesto estremo sul viadotto all'altezza di Fontevivo. E' stato necessario un lungo dialogo con le forze dell'ordine per convincere l'uomo a desistere. Era stata chiusa la circolazione sulla A1 Milano-Napoli tra l'allacciamento con la A15 Parma-La Spezia e Fidenza, in entrambe le direzioni, ma dopo un paio di ore tutto sembra essere tornato alla normalità. Solo una delle corsie in direzione Bologna risulta ancora chiusa al traffico: i vigili del fuoco devono rimuovere il telo di salvataggio utilizzato per l'intervento. Sul posto ci sono il personale di Autostrade per l'Italia, gli uomini della Polizia Stradale, gli operatori del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.