Un uovo di Pasqua grande 30 chili alla Pediatria d’Urgenza

Una barella che entra all’Ospedale di bambini per portare un uovo di Pasqua grande trenta chili; un metro e 70 di dolcezza pensata da dipendenti e direttore della Coop Centro Torri per i bambini della Pediatria generale e d’urgenza.

La donazione è il frutto di una riffa da 99 biglietti venduti dentro al grande supermercato della città e in gran parte acquistati dai dipendenti stessi. Un carico di attenzione ai bambini in urgenza e ricoverati arricchito da un paravento per salvaguardare la privacy durante l’attesa e da nuove pinze colorate per rendere più amichevole l’elettrocardiogramma.

“L’intento è stare vicini ai bambini dell’Ospedale – spiega Giancarlo Piccinini, direttore di Ipercoop Centro Torri, di Azienda Coop Alleanza 3.0 - per questo abbiamo voluto pensare una donazione esclusiva per i bambini e allo stesso tempo apprezzabile per i professionisti. La nostra vicinanza, infatti, vuole costituire un’attenzione alla struttura nel suo complesso”. Piccinini ricorda e sottolinea con soddisfazione la collaborazione di tutto il supermercato che ha ideato e organizzato la riffa pensandola espressamente per i bambini del Maggiore.

Salutano l’iniziativa con un invito a farla diventare una tradizione, Icilio Dodi e Giuseppina Nicosia, rispettivamente direttore e coordinatrice della Pediatria generale e d’urgenza: “Questo grande uovo di Pasqua testimonia la vicinanza a bambini e professionisti, che ci riempie di orgoglio e sottolinea la responsabilità del nostro operato”. Da parte loro, Francesca e Alessia, presenti all’Ospedale dei bambini, hanno accolto e apprezzato il grande uovo in rappresentanza dei coetanei: cioccolato fondente di alta qualità e un grande pacchetto di figurine come sorpresa.