Terrore in centro: ivoriano 45enne armato di coltello semina il panico in via Repubblica

Momenti di terrore oggi a Parma, venerdì 19 luglio, in pieno centro storico. Un uomo ivoriano di 45 anni, armato di coltello ha seminato il panico nella zona di via Saffi ed ha percorso a piedi via Repubblica. L'uomo, che sarebbe sfuggito ad un controllo della polizia Locale, è stato fermato in viale Mentana dai poliziotti delle Volanti e della Squadra Mobile che si sono mobilitati dopo le segnalazioni. L'uomo è stato intercettato e bloccato in viale Mentana: attualmente si trova all'interno della Questura di Borgo della Posta. La sua posizione è al vaglio dei poliziotti.

Secondo le prime informazioni non ci sarebbero stati feriti.

Aggiornamenti a breve