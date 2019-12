In casa il bazar della droga, dall'ecstasy alle metanfetamine: 24enne arrestato in via Emilio Lepido

Si è messo ad urinare sul marciapiedi, nella serata dell'antivigilia di Natale, di fianco ad una siepe. Un giovane pusher 24enne italiano, con alle spalle alcuni precedenti per droga, è stato arrestato dai poliziotti delle Volanti che lo hanno visto proprio in quel momento ed hanno deciso di fermarlo. Il giovane si trovava in via Emilio Lepido, all'angolo con via Passo del Lagastrello. I poliziotti lo hanno identificato in V.I.M., un parmigiano disoccupato con alcuni precedenti di polizia. In tasca aveva un involucro con all'interno cocaina, oltre a 4.300 euro in contanti, di cui 3790 raccolti in un unico rotolo che teneva all'interno degli slip. I poliziotti, visto che il 24enne non ha saputo giustificare i soldi e visti i precedenti, hanno deciso di perquisire la sua abitazione.

All'interno della sua casa i poliziotti hanno trovato un vero e proprio bazar della droga: 3, 6 grammi di marijuana, 10,6 grammi di metanfetamine in cristalli, 6,8 grammi di hashish, 8,9 grammi di ecstasy per un totale di 25 pastiglie. Il 24enne è stato arrestato per detenzione ai fini d spaccio: dopo l'udienza in Tribunale del 24 dicembre è stato messo agli arresti domiciliari, in attesa del processo, che si terrà il 20 gennaio del 2020.