Via d'Azeglio, urla e molesta i clienti di un minimarket con in tasca un coltello: denunciato 62enne

È entrato all'interno di un minimarket di via d'Azeglio e ha iniziato ad importunare gli altri clienti che erano presenti in quel momento nel negozio. Si è messo a gridare all'improvviso e senza un motivo apparente. Ieri, martedì 14 maggio, ad ora di pranzo un 62enne di origine polacca è stato fermato dai poliziotti delle Volanti della Questura di Parma che si sono recati sul posto dopo la chiamata del proprietario. L'episodio è avvenuto verso le ore 13. L'uomo è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere: in tasca infatti aveva un coltello. Nei confronti dell'uomo è stato avviato anche il procedimento per il foglio di via obbligatorio dal comune di Parma.