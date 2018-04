Us Astra festeggia il 70esimo compleanno con un regalo a Giocamico

“Proprio oggi compiano 70 anni e quindi abbiamo pensato di fare noi un regalo a chi ne ha più bisogno attraverso Giocamico che conosciamo da tempo e ne apprezziamo le tante attività che svolge all’Ospedale dei bambini”. Le parole sono di Ezio Ficarelli, presidente della società sportiva Astra che proprio in questi giorni apre i festeggiamenti per il glorioso traguardo dei 70 anni. E come primo gesto ha voluto spegnere una candelina all’Ospedale “Pietro Barilla” consegnando un regalo all’associazione che da vent’anni si occupa di attività ludico educative nei reparti pediatrici del Maggiore.

“Con Giocamico la collaborazione è ormai antica, abbiamo avuto modo di conoscerli e abbiamo potuto apprezzare le loro attività – continua Ficarelli -. L’anno scorso abbiamo contribuito ad acquistare la lavagiochi per sterilizzare i giocattoli che entrano nelle stanze dei pazienti, quest’anno abbiamo visto che è stato rinnovato il parco macchine delle playstation ma mancavano i cd. E allora abbiamo provveduto con questo regalo”.

“Un regalo molto atteso dai ragazzi”, ha ribadito Corrado Vecchi presidente di Giocamico mostrando lo spazio adolescenti creato nella saletta biblioteca dell’Oncoematologia. “Abbiamo deciso di collocare le nuove playstation, frutto di donazioni da parte di Cna Parma e di Barilla, in questo reparto – continua Vecchi - perché qui i pazienti possono rimanere per periodi lunghi e quindi cerchiamo di rendere più familiari gli ambienti di cura”. Ai ringraziamenti rivolti ai ragazzi e alle ragazze e a tutto lo staff della società Astra presenti all’incontro, si è unita la dottoressa Francesca Introzzi medico della struttura di Pediatria e Oncolematologia del Maggiore guidata da Patrizia Bertolini.