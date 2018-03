Usa la foto di un omonimo per affittare una villa inesistente: truffatore denunciato

Prima ha pubblicato online il finto annuncio per l'affitto di una fantomatica villa a Roccaraso, mai esistita: poi ha pensato di inserire, collegata con l'annuncio, la fotografia di un ignaro cittadino parmigiano che, per coincidenza aveva il suo stesso nome e cognome. Il truffatore, poi denunciato dai carabinieri, aveva probabilmente escogitato questo metodo per indirizzare le proteste delle vittime del raggiro verso un cittadino parmigiano che era all'oscuro di tutto: della truffa, della villa e del furto di identità. Ad un certo punto, dopo che il truffatore aveva ottenuto alcuni anticipi per il futuro affitto - per un totale di 1.600 euro - le vittime, quando si sono accorte che si trattava di una truffa, hanno fatto alcune ricerche per cercare di risalire all'identità e al numero di telefono del truffatore, che appunto appariva nella foto. Hanno trovato il numero del cittadino parmigiano: lo hanno chiamato per protestare ma l'uomo era stato anch'esso truffato. Si è rivolto così ai carabinieri della stazione Oltretorrente che, dopo alcune indagini, sono riusciti ad identificare il truffatore e a denunciarlo, oltre che per la truffa, anche per sostituzione di persona.