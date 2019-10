Va a funghi nei boschi del monte Penna nonostante il forte temporale: salvato dal Soccorso Alpino

Si è addentrato nei boschi vicino al monte Penna alla ricerca di funghi e, nonostante il forte temporale che sta colpendo la zona come diverse aree della provincia di Parma e dell'Appennino, ha proseguito nel suo intento. Un 61enne, residente a Cremona, è stato tratto in salvo dagli operatori del Soccorso Alpino nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 ottobre. Ad un certo punto, dopo aver parcheggiato l'auto nei pressi del rifugio, l'uomo si è addentrato nei boschi ma ha perso ben presto visibilità ed ha chiesto aiuto. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato una squadra del Soccorso Alpino Speleologico del Monte Orsaro: i tecnici hanno provato a contattare il 61enne con un Sms locator ma, visto che non c'era linea, il tentativo non è andato a buon fine. Il capo squadra, dopo aver parlato al telefono con l'improvvisato fungaiolo, è riuscito a capire la sua posizione: lo ha raggiunto e l'ha riaccompagnato alla sua automobile. L'intervento si è concluso in circa un'ora: l'uomo era in buoni condizioni di salute, anche se infreddolito e bagnato.