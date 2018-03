Valanga alle pendici del monte Cusna: soccorritori al lavoro

Una valanga si è verificata nel pomeriggio di oggi, domenica 4 marzo, a Febbio, alle pendici del monte Cusna, in provincia di Reggio Emilia. I tecnici del Soccorso Alpino, compresi quelli di Parma, stanno intervenendo sul posto per un sopralluogo e per cercare di capire quale sia la situazione: dalla prime informazioni sembra che non ci siano dispersi. Uno sciatore avrebbe evitato la massa di neve che avanzava a gran velocità. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, i carabinieri e l'elisoccorso del 118. La valanga è avvenuta a quota 1795 metri. Sono in corso verifiche: aggiornamenti a breve.