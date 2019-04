Vandali danneggiano le auto in sosta dietro alla stazione: gomme tagliate e finestrini rotti

Hanno danneggiato le auto in sosta nelle vie dietro la stazione ferroviaria di Parma, senza un motivo. Un gruppo di vandali ha approfittato dell'oscurità per agire indisturbati. I danneggiamenti si sono verificati nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 aprile: numerose segnalazioni sono giunte dai residenti di via Bergamo, dove sono state colpite almeno dieci auto e delle vie limitrofe. I proprietari delle auto si sono ritrovati i finestrini spaccati e le gomme tagliate.