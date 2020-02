Vandali in azione in largo Pierre de Coubertin: distrutti i finestrini di tre auto

Vandali in azione nel quartiere Montanara. Hanno agito di notte e nessuno si sarebbe accorto di nulla, se non la mattina dopo. In Largo Pierre de Coubertin, nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 alcuni vandali, che non sono ancora stati identificati, hanno distrutto i finestrini di tre auto parcheggiate in zona. I proprietari se ne sono accorti solo la mattina, quando - increduli - hanno visto i danni ai veicoli, che ora dovranno ripagare con i loro soldi. Anche in questi casi è fondamentale lo scambio di informazioni tra i vicini e vale il classico 'tenere gli occhi parti e le orecchie tese', anche in caso di rumori sospetti.