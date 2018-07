Vandalismi al cimitero di Valera: incendiati i fiori delle lapidi

Si sono introdotti all'interno del cimitero di Valera, dopo l'orario di chiusura ed hanno appiccato il fuoco ai fiori secchi e alle decorazioni in plastica di cinque lapidi. Alcune persone non ancora identificate non avevano di meglio da fare che danneggiare le sepolture del cimitero, che si trova in un luogo isolato. Oltre alle cinque lapidi ne sono state prese di mira almeno altre cinque. Le fiamme sono state appiccate anche alla tenda del negozio di fiori: i Vigili del Fuoco, che sono stati avvisati da alcuni residenti, hanno spento il rogo, prima che si propagasse. Sul posto sono arrivati i carabinieri di San Pancrazio che stanno cercando di ricostruire del dettaglio l'episodio e sono alla ricerca di elementi utili per identificare i vandali.