Vandalismi sui treni regionali Fidenza-Cremona: giovanissimi danneggiano porte e finestrini

Sedici episodi di vandalismo, negli ultimi cinque mesi, sui treni regionali di Trenitalia delle linee Fidenza – Salsomaggiore e Fidenza – Cremona. L’ultimo proprio nella giornata di ieri ai danni del Regionale 6318 in arrivo da Parma a Salsomaggiore alle 19.24

Colpiti principalmente i finestrini dei convogli e i vetri delle porte di salita e discesa, spesso danneggiati durante la corsa da gruppi di giovanissimi. Sugli episodi, puntualmente denunciati, sono in corso indagini del Compartimento di Polizia Ferroviaria per l’Emilia-Romagna.

Un fenomeno con ripercussioni sia per l’azienda sia per il servizio. La necessità di chiudere le carrozze danneggiate e poi fermare il treno in officina per la riparazione definitiva, ha come conseguenza la riduzione del numero dei posti a disposizione dei pendolari. L’elevato numero di mezzi danneggiati potrebbe inoltre comportare anche la cancellazione di corse, eventualità di cui Trenitalia ha già informato la Regione Emilia-Romagna, committente del servizio.

Fra le azioni messe in campo da Trenitalia, controlli in stazione e a bordo dei treni da parte di personale ferroviario di Protezione Aziendale, nonché la progressiva entrata in servizio di treni dotati di nuovi sistemi di videosorveglianza live, con telecamere a bordo in grado di sorvegliare l’intero convoglio non solo registrando, ma anche diffondendo immagini in diretta attraverso i monitor distribuiti nelle vetture, per un intervento più tempestivo in caso di necessità. Azioni a cui non può non aggiungersi l’impegno di tutti per una diffusione – anche in famiglia e nelle scuole - della cultura del bene comune.