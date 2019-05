Vandalismi sul treno Fidenza-Salso, giovane ruba il martelletto frangivetri: identificato e sanzionato

E' stato sorpreso mentre cercava di asportare un martelletto frangivetro a bordo di un treno regionale della linea Fidenza-Salsomaggiore. Il ragazzo, appena maggiorenne, in compagnia di alcuni amici ha prima tentato di distrarre l'attenzione del personale di Trenitalia che si trovava sul treno, salvo poi, vedendosi scoperto, tentare di rimettere al suo posto il dispositivo di emergenza. Identificato dalla Polizia Ferroviaria di Fidenza, attivata dal personale ferroviario, il giovane è stato contravvenzionato e dovrà pagare una sanzione di 516 euro. Sono in corso ulteriori approfondimenti da parte della Polizia

Ferroviaria. Il risultato è frutto dell'intensificazione dei controlli, anche in abiti civili, svolti in sinergia con Protezione Aziendale FS Italiane sulle linee Fidenza/Salsomaggiore e Fidenza/Cremona a seguito di alcuni danneggiamenti riscontrati nel recente periodo a bordo dei convogli regionali. Le attività proseguiranno anche con la collaborazione del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Lombardia.