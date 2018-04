Nuovi varchi elettronici: da luglio installati in via Mariotti e in via Garibaldi

Da luglio verranno installati due nuovi varchi elettronici, uno in viale Mariotti e uno in via Garibaldi. Il Comune di Parma ha deciso di attivare i nuovi varchi per punire i 'furbetti', ovvero gli automobilisti che, nonostante la presenza delle corsie preferenziali per i bus, si immettono nelle aree proibite. La corsia riservata agli autobus di viale Mariotti verrà visualizzata dalle telecamere: chi, proveniendo da viale Toscanini imboccherà via Mariotti e percorrerà quindi la corsia preferenziale senza averne diritto, verrà sanzionato. Il secondo varco verrà installato in via Garibaldi, all'angolo con via Albertelli: in questo caso le telecamere registreranno le targhe dei veicoli che da barriera Garibaldi imboccheranno via Garibaldi, senza averne l'autorizzazione.

